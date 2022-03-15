У российских оккупантов нет никаких шансов взять Харьков - глава ОГА

Оккупанты неоднократно обстреливали Харьков, но захватить город не смогли / Фото Reuters

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что у российско-оккупационных войск нет никаких шансов зайти в Харьков и взять город.

Вооруженные силы Украины держат свои позиции, постоянно усиливая их, сказал Синегубов во время телемарафона.

"ВСУ держат свои позиции, постоянно их усиливают, враг их время от времени проверяет, ведутся обстрелы. Я скажу так, у врага нет никаких шансов зайти в город и взять Харьков. Это позиция военных, гражданских. И мы видим результаты ВСУ, которые они демонстрируют на 20 день войны", - рассказал глава Харьковской ХОГА.

Отметим, 14 марта Харьков в очередной раз подвергся обстрелу со стороны российских войск. В городе неоднократно объявляли воздушную тревогу.

Как сообщал Главред, в Харькове российские оккупанты обстреляли автомобиль волонтеров организации Help Army. Это произошло возле Парка Горького. В результате обстрела погиб 26-летний мужчина.

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