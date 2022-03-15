Захватчики обстреляли авто волонтеров в Харькове, есть погибший

Харьков/ Фото иллюстративное, соцсети

В Харькове российские оккупанты обстреляли автомобиль волонтеров организации Help Army. Это произошло возле Парка Горького.

В результате обстрела погиб 26-летний мужчина. Об этом сообщила волонтер организации Анжела Денисенко Суспильному.

Она рассказала, что 26-летний волонтер Help Army получил тяжелое ранение и не смог выжить. Его коллегу с ранением доставили в больницу.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что по городу 14 марта враг наносил удары ракетами Искандер. Он отмечал, что враг бьет по жилым массивам, уничтожает исторический центр, обстреливает Чугуев, Изюм, Дергачи.

Также сообщалось, что в ночь на 15 марта в Харькове вспыхнул пожар в районе центрального рынка. Информация о площади возгорания, разрушениях и возможных пострадавших и раненых в настоящее время выясняется.

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