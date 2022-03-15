Гремели взрывы: в Харькове вспыхнул пожар возле центрального рынка

Информация о площади возгорания, разрушениях и возможных пострадавших и раненых в настоящее время выясняется.
В ночь на 15 марта в Харькове вспыхнул пожар в районе Центрального рынка. В это время в городе были сигналы о воздушной тревоге, а также раздавалась серия взрывов, сообщает Суспільне.
Информация о площади возгорания, разрушениях и возможных пострадавших и раненых в настоящее время выясняется, рассказал изданию источник в ГСЧС.
На месте происшествия работают пожарные и спасатели.
"Огонь вспыхнул около 23:30 - в это время в Харькове продолжалась воздушная тревога, горожане сообщали о серии взрывов в центральной части города", - говорится в сообщении.
Война РФ против Украины
Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
Читайте также:
- Продался русским за 40 тысяч гривен: в Харькове поймали наводчика агрессоров
- Эвакуационные поезда из Харькова: как выехать из города 12 марта
- Враг беспощадно продолжает обстреливать Харьков с Искандеров