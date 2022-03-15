Россия попросила Китай помочь продуктами питания для своих военных в Украине - CNN

Россия обратилась к Китаю за помощью / Reuters

На фоне войны в Украине Россия запросила у Китая продовольственную и другие виды помощи, включая военную и финансовую.

Как пишет CNN со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией, Россия попросила у Китая расфасованные нескоропортящиеся военные продуктовые наборы, известные в США как "еда, готовая к употреблению" или MRE.

В запросе подчеркиваются основные логистические проблемы, которые, по мнению военных аналитиков и официальных лиц, препятствуют продвижению оккупационных войск РФ в Украине. Дело в том, что подразделения передового базирования обычно опережают свои конвои с припасами. Нередко такие колонны с продуктами уничтожаются украинцами. Так, фиксируются многочисленные случаи, как оккупанты врывались в продуктовые магазины в разных населенных пунктах в поисках еды.

Как полагает один из источников, Пекин может передать Москве продовольствие, так как такой запрос не предусматривает помощи с вооружением, что буде воспринято Западом как провокация.

По словам одного из источников, в руководстве Коммунистической партии Китая нет единого мнения относительно того, как реагировать на просьбу России о помощи. Два чиновника заявили, что желание Китая избежать экономических последствий может ограничить его желание помочь России. Официальные лица отдельно сообщили CNN, что президент Китая Си Цзиньпин обеспокоен тем, как война в Украине оживила альянс НАТО.

На выходных официальные лица США заявили, что у них есть информация о том, что Россия запросила у Китая военную поддержку, включая беспилотники, поскольку ее вторжение продвигается медленнее, чем ожидал Кремль. И китайское, и российское правительства публично отрицали, что запрос был сделан.

Тем не менее ы США считают, что Китай, вероятнее всего, уже решил оказать России экономическую и финансовую поддержку во время ее войны с Украиной. Как пишет The Guardian со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, знакомых с ходом дискуссии в Риме, Пекин рассматривает и возможность отправки стране-агрессору военной помощи, в частности беспилотников.

Как известно, в Италии состоялась встреча советника президента США Джейка Салливана с членом политбюро Коммунистической партии Китая Яном Цзечи. На ней обсуждали информацию про обращение России за помощью к Китаю.

Так, один из чиновников в комментарии изданию отметил, что американцы ушли с встречи в Риме с пессимизмом в отношении того, что китайское правительство передумает поддерживать Москву.

"Суть в том, чтобы сначала заставить Китай передумать и переоценить свою позицию. Мы не видим признаков такой переоценки. Они уже решили, что будут оказывать экономическую и финансовую поддержку, и сегодня это подчеркнули. Вопрос в том, пойдут ли они дальше", – сказал еще один официальный представитель США.

Как сообщал Главред, у сухпайков, которыми кормят российскую армию, срок годности истек еще 7 лет назад – в 2015 году. На коробке с продуктами индивидуального рациона питания стоит дата производства 10 апреля 2013 года. Срок годности этой пищи, согласно указанной дате, истек 10 февраля 2015 года. Соответствующее видео появилось в сети.

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