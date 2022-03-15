Мощный взрыв и пожар в Киеве: оккупанты запустили ракету в жилой дом

Утром 15 марта в Киеве прогремел мощный взрыв, который было слышно в нескольких районах города. Позже появилась информация, что в столице горит жилой дом.
Около пяти утра во вторник, 15 марта, в Киеве прогремел мощный взрыв, который было слышно в нескольких районах города. Позже появилась информация, что в столице горит жилой дом – оккупанты ударили ракетой по мирным жителям.
Спасатели ГосЧС уже выехали на место проишествия. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
По предварительным данным, ракетный удар по Киеву был нанесен с территории Белоруссии, из города Мозырь.
Как сообщал Главред, в Ворзеле Киевской области российские оккупанты расстреляли физика-экспериментатора, заместителя директора Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины Василия Кладько.
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Автор: Анна Багренко