Мощный взрыв и пожар в Киеве: оккупанты запустили ракету в жилой дом

Пожар в Киеве утром 15 марта / Фото соцсетии

Около пяти утра во вторник, 15 марта, в Киеве прогремел мощный взрыв, который было слышно в нескольких районах города. Позже появилась информация, что в столице горит жилой дом – оккупанты ударили ракетой по мирным жителям.

Спасатели ГосЧС уже выехали на место проишествия. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

По предварительным данным, ракетный удар по Киеву был нанесен с территории Белоруссии, из города Мозырь.

Как сообщал Главред, в Ворзеле Киевской области российские оккупанты расстреляли физика-экспериментатора, заместителя директора Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины Василия Кладько.

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