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Под Киевом российские оккупанты расстреляли знаменитого украинского ученого

15 марта 2022, 00:11

65-летний ученый был в Ворзеле, чтобы увезти оттуда свою семью.

Василий Кладько

В Ворзеле Киевской области российские оккупанты расстреляли физика-экспериментатора, заместителя директора Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины Василия Кладько.

Как сообщает Национальная академия наук Украины, 65-летний ученый был в Ворзеле, чтобы увезти оттуда свою семью.

Жена и внуки успели уехать, он же задержался, когда в Ворзель вошли российские оккупанты.

"Отделение физики и астрономии НАН Украины с глубокой печалью сообщает, что 13 марта в Ворзеле российские оккупанты варварски расстреляли замечательного физика-экспериментатора, многолетнего заведующего отделом и заместителя директора Института физики полупроводников им. Государственной премии Украины в области науки и техники, премии имени В.Е. Лашкарева НАН Украины, профессора, члена-корреспондента НАН Украины Василия Петровича Кладько", - говорится в сообщении.

Василий Кладько - биография

Василий Кладько был родом из Ровенской области, в 1986 г. защитил кандидатскую работу, в 2000 г. – докторскую.

В 2007 г. ему присвоено звание профессора. 2015 г. Кладько был избран членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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