"Горячая фаза войны еще впереди": военный эксперт предсказал сроки окончания войны в Украине

Олег Жданов / Главред

Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов рассказал, сколько может продлиться горячая фаза войны в Украине.

Как говорит Жданов, до кульминации мы еще не дошли.

"Сейчас лишь первый этап горячей фазы, и нам удалось остановить наступление. До кульминации мы еще не дошли", - рассказал Жданов в интервью Главреду.

Он отметил, что будет еще второй этап, где нужно будет переходить в контрнаступление.

"Второй этап – когда нам придется переходить в контрнаступление. Вот тут и будет горячее всего, потому что вести наступательные бои намного тяжелее, чем оборонительные. Если будет подпитка противника резервами, то нам будет тяжело. Однако, если мы построим свое наступление более грамотно, сможем избежать больших потерь и немного облегчить себе задачу. Но горячая фаза войны еще впереди", - сказал эксперт.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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