УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Горячая фаза войны еще впереди": военный эксперт предсказал сроки окончания войны в Украине

14 марта 2022, 20:50

Жданов отметил, что будет еще второй этап, где нужно будет переходить в контрнаступление.

Олег Жданов
Олег Жданов / Главред

Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов рассказал, сколько может продлиться горячая фаза войны в Украине.

Как говорит Жданов, до кульминации мы еще не дошли.

"Сейчас лишь первый этап горячей фазы, и нам удалось остановить наступление. До кульминации мы еще не дошли", - рассказал Жданов в интервью Главреду.

Он отметил, что будет еще второй этап, где нужно будет переходить в контрнаступление.

"Второй этап – когда нам придется переходить в контрнаступление. Вот тут и будет горячее всего, потому что вести наступательные бои намного тяжелее, чем оборонительные. Если будет подпитка противника резервами, то нам будет тяжело. Однако, если мы построим свое наступление более грамотно, сможем избежать больших потерь и немного облегчить себе задачу. Но горячая фаза войны еще впереди", - сказал эксперт.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

Читайте также:

viber
война в Украине Олег Жданов война России и Украины
Реклама
Популярное
"Сожжет" Путина и его диктаторский режим": астролог рассказала, когда Украина сможет завершить войну"Сожжет" Путина и его диктаторский режим": астролог рассказала, когда Украина сможет завершить войну Почему яйца не нужно хранить в холодильнике и каким концом их хранитьПочему яйца не нужно хранить в холодильнике и каким концом их хранить Когда закончится война в Украине и какое будущее ждет Путина - прогноз астрологаКогда закончится война в Украине и какое будущее ждет Путина - прогноз астролога Впервые с начала войны во Львове прозвучали взрывыВпервые с начала войны во Львове прозвучали взрывы Выход войск РФ и гарантии безопасности: у Зеленского назвали план на диалог с МосквойВыход войск РФ и гарантии безопасности: у Зеленского назвали план на диалог с Москвой

Последние новости

21:38

"Ответственность за войну лежит на Путине": в РФ сорвали эфир Первого канала

21:36

Россия открыто анонсировала новые удары по УкраинеВидео

21:16

США о военном усилении РФ: Китай готов помочь, но откажется от плановВидео

21:08

Война в Украине: полковник оценил шансы ВСУ в победе над оккупантомВидео

20:50

"Горячая фаза войны еще впереди": военный эксперт предсказал сроки окончания войны в УкраинеВидео

Реклама
20:28

Выезд за границу мужчин призывного возраста: трем категориям разрешили покидать УкраинуВидео

20:28

Послал орков за кораблем РФ: на Черниговщине охотник взорвал себя вместе с оккупантамиВидео

20:28

Когда закончится война и что остановит Путина – полковник запаса Жданов

19:59

Горнообогатительные комбинаты Кривого Рога продолжают работать во время войны

19:58

Груз 200 для Башкирии: ВСУ ликвидировали комбрига оккупантов РФ

19:53

Приносят счастье и достаток: какие продукты привлекают деньги и благополучиеВидео

19:42

Российские террористы расстреляли машины с детьми на Харьковщине: показания очевидцаВидео

19:41

"Метинвест" доставил транспорт, топливо и продукты пострадавшим от агрессии РФ

19:37

Расстрелял в упор: в Мариуполе БТР ВСУ в одиночку уничтожил танк и БМП РФВидео

19:19

В Запорожье обустроят места для 5,5 тысяч беженцев из "горячих точек" Украины

19:14

От чего зависит победа Украинымнение

19:09

Оккупанты расстреляли британского журналиста Fox NewsВидео

19:07

"Метинвест" продолжает производить кислород для больниц и помогает пострадавшим от войны

18:58

В Беларуси враг перебрасывает новые силы: к границе Украины стянули армию РБВидео

18:55

Мининфраструктуры призвало усилить санкции против россии в сфере судоходства

Реклама
18:48

Пленные срочники РФ назвали Путина лжецомВидео

18:22

Переговоры с РФ: у Зеленского рассказали, когда ждать результатаВидео

18:17

"Выживший из ума дед": Дмитрий Комаров жестко наехал на Путина и рассказал о будущем россиянВидео

18:06

Слабый и неуверенный в себе "силач": развенчан главный миф о ПутинеВидео

17:56

На Львовщине заработал американский полевой госпиталь, на очереди – израильский

17:55

Гороскоп для Украины: астролог рассказал, когда закончится война и что ждет страну от нападения РФ

17:35

"Подарок" на юбилей: в дом Кондратюка влетел вражеский снарядВидео

17:24

Как черствый хлеб сделать мягким и свежим: 4 самых простых способаВидео

17:17

Путин понимает, что проиграл, и может заморозить конфликт - генерал-майор СБУВидео

17:17

Не только массовый голод: чем грозит миру и Украине затяжная войнамнение

16:47

Западное оружие для Украины может заставить Путина заговорить о мире - королевский офицерВидео

16:40

Певец Дзидзьо сообщил о трагедии из-за атаки войск Путина на Яворовский полигонВидео

16:31

Планы оккупантов по Киеву: для захвата города РФ нужно стянуть к столице все своим войска – КГВА

16:10

Северодонецк, Дмитровка, Немешаево и другие: продолжается эвакуация по разным направлениям

16:09

Российские оккупанты взорвали боеприпасы на Запорожской АЭСВидео

16:08

Приметы на 15 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:02

Русская катастрофа: как Россия превращается в мир прокаженныхмнение

16:00

Легендарный "Ювентус" эвакуировал украинских детей

15:41

"РФ на пределе своих возможностей": британский генерал заявил, что дела у путинских сил идут плохоВидео

15:31

Полнолуние в марте 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Реклама
15:22

Израиль открыто поддержал Киев и осудил военное нападение России на Украину

14:53

Теплый Алексей 2022 – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дняВидео

14:36

Доллар по 45, а евро почти 50 грн: каким будет курс валют после войны с Россией

14:18

Зачем Путин хочет прислать арабов и африканцев в Украинумнение

14:17

РФ открыла в Сирии центры вербовки наемников – Генштаб ВСУВидео

13:43

Вся "славная" армия РФ не умеет планировать действия, это помогает уничтожать их – Призрак КиеваВидео

13:30

Политик предложил дом с 40 сотками под Киевом за ликвидацию Кадырова

13:08

Почему яйца не нужно хранить в холодильнике и каким концом их хранить

12:52

Зеленский показал на фото, что ждет Европу, если НАТО не закроет небо над Украиной

12:42

"Наш флаг подгорел, но выдержал!": Дмитрий Дикусар едва не погиб из-за обстрела российскими ракетами

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять