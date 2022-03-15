Генсек ООН Гутерриш допустил возможность ядерной войны

Антониу Гутерриш / Фото Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш больше не исключает возможности ядерной войны, учитывая развитие событий в Украине.

Тот факт, что Россия поставила ядерное оружие сдерживания в режим ожидания, является жутким событием, передает немецкое издание Welt.

"Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной", — заявил Гутерриш в понедельник в Нью-Йорке.

Отметим, еще несколько недель назад глава ООН называл подобную перспективу невообразимой.

Гутерриш назвал Россию виновной в кровопролитной войне, которая стала причиной гибели тысячей мирных украинских жителей, а также разрушении гражданской инфраструктуры.

"Подавляющее большинство жертв среди гражданского населения и подавляющее большинство разрушенной гражданской инфраструктуры произошло по вине российских вооруженных сил в связи с войной", - генсек ООН.

Вопрос объявления беспилотного режима над Украиной остается ключевым в развитии самых трагических сценариев, но не снимается с повестки.

Напомним, 27 февраля Владимир Путин объявил, что переводит силы сдерживания "в режим особого боевого дежурства".

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас проводит немало переговоров, "чтобы завершить эту войну как можно скорее честным миром". Переговоры продолжаются в том числе и с российской стороной.

Переговоры между Россией и Украиной продолжатся 15 марта. Как рассказал советник главы Офиса президента, член переговорной делегации Михаил Подоляк в переговорах взята техническая пауза для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений.

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