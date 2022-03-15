УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский рассказал, как продвигаются переговоры о завершении войны в Украине

15 марта 2022, 04:36

Президент провел переговоры с рядом лидеров Евросоюза и других стран. Переговоры между Россией и Украиной продолжатся сегодня, 15 марта.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас проводит немало переговоров, "чтобы завершить эту войну как можно скорее честным миром". Переговоры продолжаются в том числе и с российской стороной.

"Над этим трудилась и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили. Но посмотрим", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что за минувшие сутки проводил переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен; президентом Польши Анджеем Дудой; премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем; премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

"Взаимопонимание на сто процентов", - отметил украинский лидер.

Отдельно президент Украины отметил разговор с премьер-министром Израиля Беннетом, которые он назвал частью "переговорных усилий, чтобы завершить эту войну как можно быстрее".

"Честным миром", - подчеркнул при этом Зеленский.

Как известно, переговоры между Россией и Украиной продолжатся 15 марта. Как рассказал советник главы Офиса президента, член переговорной делегации Михаил Подоляк в переговорах взята техническая пауза для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений.

Другие новости:

viber
война в Украине Владимир Зеленский вторжение России новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 14-20 марта: Тельцам – предостережение, Девам – многообещающая возможностьГороскоп Таро на неделю 14-20 марта: Тельцам – предостережение, Девам – многообещающая возможность Гороскоп на сегодня, 14 марта 2022: Весам – знаки судьбы, Ракам – невоероятная возможностьГороскоп на сегодня, 14 марта 2022: Весам – знаки судьбы, Ракам – невоероятная возможность Путин и Шойгу – за войну с Украиной: в ГУР заявили о расколе в руководстве РФПутин и Шойгу – за войну с Украиной: в ГУР заявили о расколе в руководстве РФ Россия ударила ракетами по Днепру и Луцку впервые с начала войныРоссия ударила ракетами по Днепру и Луцку впервые с начала войны Когда и как закончится война в Украине и что сделать для победы: гороскоп на март-апрель 2022Когда и как закончится война в Украине и что сделать для победы: гороскоп на март-апрель 2022

Последние новости

05:08

Россия попросила Китай помочь продуктами питания для своих военных в Украине - CNN

04:36

Зеленский рассказал, как продвигаются переговоры о завершении войны в УкраинеВидео

03:53

Гремели взрывы: в Харькове вспыхнул пожар возле центрального рынка

03:23

США вводят жесткие санкции против 11 представителей оборонного сектора РФ

03:15

Зеленский высказался о смелом поступке сотрудницы Первого канала

Реклама
02:54

В Волновахе рашисты ради развлечения стреляли по домамВидео

02:23

Ради чего вам погибать в Украине?: Зеленский обратился к российским солдатамВидео

01:51

Зеленский потроллил армию РФ: стала поставщиком техники для ВСУВидео

01:25

Большая российская военная колонна застряла на пути в Киев - Пентагон

00:58

Байден пообещал оружие для защиты от РФ и позвал украинских беженцев в СШАВидео

00:51

Стресс и усталость: сколько растворимого и заварного кофе можно выпивать в суткиВидео

00:51

Приметы на 15 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:45

РФ провалила вторжение: в Bellingcat рассказали о панике в Кремле и варианте для ПутинаВидео

00:45

В Генштабе рассказали, какая информация в Сети помогает врагу корректировать огонь

00:32

Ирина Билык предсказала скорую и мучительную смерть рашистамВидео

00:24

Ворвется жара: Украину ждет резкое потепление

00:11

Под Киевом российские оккупанты расстреляли знаменитого украинского ученогоВидео

14 марта, понедельник
23:58

Военный эксперт рассказал, почему войска Путина не смогут штурмом взять КиевВидео

23:55

Выяснилось, где сейчас находится похищенный мэр Мелитополя

23:53

"Украина может пережить русских": генерал США рассказал, когда в РФ закончатся резервыВидео

Реклама
23:40

Нажмет ли Путин свою ядерную кнопку - ответ жесткого критика российского диктатораВидео

23:34

Звезда сериала Кадетство публично поддержал военную агрессию России против Украины

23:31

Эмбарго и блокировка судов: в США анонсировали новые санкции против РФВидео

23:24

Что будет с Россией до конца года - ответ международного экономиста и российского депутатаВидео

23:23

Зеленский просит Раду продлить военное положение

23:08

Когда закончится война: Арестович дал прогноз и рассказал о мирном соглашенииВидео

23:08

Враг беспощадно продолжает обстреливать Харьков с Искандеров

23:00

"Россия не остановится на войне с Украиной": пропагандист Соловьев в истерике угрожает ЕвропеВидео

22:43

"Слезы текут рекой": Настя Каменских заставила плакать всю Украину из-за песни о войнеВидео

22:29

"Есть прогресс": Эрдоган согласовал с Шольцом мирные инициативы по Украине

22:24

Почему Россия может перейти к позиционной войнемнение

22:18

ВСУ разбомбили командный пункт оккупантов: в руки попал поименный список врагаФотоВидео

22:16

Антивоенный бунт на росТВ: что известно о Марине ОвсянниковойВидео

21:38

"Ответственность за войну лежит на Путине": в РФ сорвали эфир Первого каналаВидео

21:36

Россия открыто анонсировала новые удары по УкраинеВидео

21:16

США о военном усилении РФ: Китай готов помочь, но откажется от плановВидео

21:08

Война в Украине: полковник оценил шансы ВСУ в победе над оккупантомВидео

20:50

"Горячая фаза войны еще впереди": военный эксперт предсказал сроки окончания войны в УкраинеВидео

20:28

Выезд за границу мужчин призывного возраста: трем категориям разрешили покидать УкраинуВидео

20:28

Послал орков за кораблем РФ: на Черниговщине охотник взорвал себя вместе с оккупантамиВидео

Реклама
20:28

Когда закончится война и что остановит Путина – полковник запаса Жданов

19:59

Горнообогатительные комбинаты Кривого Рога продолжают работать во время войны

19:58

Груз 200 для Башкирии: ВСУ ликвидировали комбрига оккупантов РФ

19:53

Приносят счастье и достаток: какие продукты привлекают деньги и благополучиеВидео

19:42

Российские террористы расстреляли машины с детьми на Харьковщине: показания очевидцаВидео

19:41

"Метинвест" доставил транспорт, топливо и продукты пострадавшим от агрессии РФ

19:37

Расстрелял в упор: в Мариуполе БТР ВСУ в одиночку уничтожил танк и БМП РФВидео

19:19

В Запорожье обустроят места для 5,5 тысяч беженцев из "горячих точек" Украины

19:14

От чего зависит победа Украинымнение

19:09

Оккупанты расстреляли британского журналиста Fox NewsВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять