Зеленский рассказал, как продвигаются переговоры о завершении войны в Украине

Президент провел переговоры с рядом лидеров Евросоюза и других стран. Переговоры между Россией и Украиной продолжатся сегодня, 15 марта.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас проводит немало переговоров, "чтобы завершить эту войну как можно скорее честным миром". Переговоры продолжаются в том числе и с российской стороной.
"Над этим трудилась и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили. Но посмотрим", – сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что за минувшие сутки проводил переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен; президентом Польши Анджеем Дудой; премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем; премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
"Взаимопонимание на сто процентов", - отметил украинский лидер.
Отдельно президент Украины отметил разговор с премьер-министром Израиля Беннетом, которые он назвал частью "переговорных усилий, чтобы завершить эту войну как можно быстрее".
"Честным миром", - подчеркнул при этом Зеленский.
Как известно, переговоры между Россией и Украиной продолжатся 15 марта. Как рассказал советник главы Офиса президента, член переговорной делегации Михаил Подоляк в переговорах взята техническая пауза для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений.
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