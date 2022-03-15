Зеленский рассказал, как продвигаются переговоры о завершении войны в Украине

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас проводит немало переговоров, "чтобы завершить эту войну как можно скорее честным миром". Переговоры продолжаются в том числе и с российской стороной.

"Над этим трудилась и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили. Но посмотрим", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что за минувшие сутки проводил переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен; президентом Польши Анджеем Дудой; премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем; премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

"Взаимопонимание на сто процентов", - отметил украинский лидер.

Отдельно президент Украины отметил разговор с премьер-министром Израиля Беннетом, которые он назвал частью "переговорных усилий, чтобы завершить эту войну как можно быстрее".

"Честным миром", - подчеркнул при этом Зеленский.

Как известно, переговоры между Россией и Украиной продолжатся 15 марта. Как рассказал советник главы Офиса президента, член переговорной делегации Михаил Подоляк в переговорах взята техническая пауза для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений.

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