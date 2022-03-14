Переговоры с РФ: у Зеленского рассказали, когда ждать результата

Михаил Подоляк / УНИАН

В переговорах украинской и российской делегаций относительно прекращения войны взята техническая пауза до 15 марта.

При этом сами переговоры продолжаются, сообщил советник главы Офиса президента, член переговорной делегации Михаил Подоляк в Twitter.

"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются", - подчеркнул он.

В комментарии он уточнил, что техническая пауза взята до завтрашнего утра для продуктивной работы технической и юридической групп.

Основные комментарии по сути, возможно, будут уже завтра", - добавил Подоляк.

Переговоры Украины с РФ

Первые переговоры Украины и России после начала российского вторжения произошли 28 февраля. На них, по словам Подоляка, делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений, и отправились для консультаций в свои столицы.

3 марта состоялся второй раунд переговоров украинской и российской делегаций. Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал об итогах второго раунда украинско-российских переговоров. По его словам, пока не удалось получить результатов, на которые рассчитывали.

Ранее сообщалось, что переговоры будут проходить в видеоформате и нон-стоп. Старт диалога сторон был запланирован на 10:30.