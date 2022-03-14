В видеоформате и нон-стоп: названа дата четвертого раунда переговоров с РФ

Переговоры России и Украины / Reuters

Новый, четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в понедельник, 14 марта.

На повестке дня - прекращение огня, вывод российских войск, гарантии безопасности для Украины, компенсации нашей стране от РФ и другое, заявил в интервью "Коммерсанту" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Известно, что переговоры будут проходить в видеоформате и нон-стоп.

Представитель Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия уточнил, что они диалог сторон начнется в 10:30. Также, по его словам, среди требований Украины будет звучать компенсация от России за принесенные Украине разрушения. Сумма за разрушенную инфраструктуру может составлять миллиарды долларов.

Переговоры России и Украины

Первые переговоры Украины и России после начала широкомасштабного вторжения РФ на наши территории произошли 28 февраля. Тогда по результатам переговоров советник Председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы. Также Подоляк тогда отметил, что переговоры были тяжелыми, но Россия не выдвигала ультиматумов.

3 марта состоялся второй раунд переговоров украинской и российской делегаций. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал об итогах второго раунда украинско-российских переговоров. По его словам, пока что не удалось получить результатов, на которые рассчитывали.

Третий раунд переговоров по урегулированию ситуации в связи с вторжением российской армии в Украину состоялся7 марта.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции. Встреча Зеленского с лидером РФ может состояться в Анкаре или Стамбуле.

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