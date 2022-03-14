Блестящая работа Байрактара: ВСУ показали уничтожение пункта управления огнем артиллерии РФ

ВСУ активно ликивдируют позиции российских войск.
Украинские военные с помощью "Байрактара" разгромили пункт управления огнем артиллерии российских оккупационных войск.
Видео уничтожения вражеского объекта показал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.
"Уничтожен вражеский пункт управления огнем артиллерии!" - сказано в публикации.
Читайте такжеБританский полковник рассказал, как ликвидировать ПутинаКроме того, генерал процитировал строки из популярной нынче песни о "Байрактаре":
"Їх доводи - всяке озброєня різне: потужні ракети, машини залізні. У нас на всі доводи є коментар - Байрактар".
Напомним, кадыровцы хотели похитить детей из детского дома на Киевщине.
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Автор: Ульяна Полищук