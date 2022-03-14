Блестящая работа Байрактара: ВСУ показали уничтожение пункта управления огнем артиллерии РФ

Напомним, кадыровцы хотели похитить детей из детского дома на Киевщине.

"Їх доводи - всяке озброєня різне: потужні ракети, машини залізні. У нас на всі доводи є коментар - Байрактар".

Читайте такжеБританский полковник рассказал, как ликвидировать Путина Кроме того, генерал процитировал строки из популярной нынче песни о "Байрактаре":

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