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Блестящая работа Байрактара: ВСУ показали уничтожение пункта управления огнем артиллерии РФ

14 марта 2022, 01:51

ВСУ активно ликивдируют позиции российских войск.

Байрактар
Байрактар уничтожил вражеский пункт / АрмияИнформ

Украинские военные с помощью "Байрактара" разгромили пункт управления огнем артиллерии российских оккупационных войск.

Видео уничтожения вражеского объекта показал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

"Уничтожен вражеский пункт управления огнем артиллерии!" - сказано в публикации.

Читайте такжеБританский полковник рассказал, как ликвидировать ПутинаКроме того, генерал процитировал строки из популярной нынче песни о "Байрактаре":

"Їх доводи - всяке озброєня різне: потужні ракети, машини залізні. У нас на всі доводи є коментар - Байрактар".

Напомним, кадыровцы хотели похитить детей из детского дома на Киевщине.

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