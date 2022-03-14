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Российский политик назвал Путина достаточно сумасшедшим, чтобы применить ядерное оружие

14 марта 2022, 00:51

Президент РФ способен уничтожить мир.

Ядерное оружие
Путин может применить ядерное оружие / УДМ

Российский оппозиционный политик Леонид Волков выступил с пугающим предупреждением о планах Кремля. По его словам, высокопоставленные консерваторы заявили, что президент РФ Владимир Путин способен на ужасное насилие в Украине и может уничтожить мир, если его не остановить.

Волков утверждает, что мировые лидеры должны быть готовы к тому, что Россия развернет ядерное оружие, пишет The Mirror.

Политик сказал, что Путин достаточно сумасшедший, чтобы применить ядерное оружие, поскольку конфликт в Украине продолжает обостряться.

"Теперь совершенно ясно, что для прекращения этой войны необходимо заплатить огромную цену. Санкции все есть, конечно, они тоже создают нагрузку на европейскую экономику, что вполне понятно. Но эта цена должна быть оплачена, потому что иначе Путин просто уничтожит мир. Поскольку он достаточно сумасшедший, мы, к сожалению, можем ожидать всего", - заявил Волков.

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война в Украине Владимир Путин
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