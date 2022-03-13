"Нам необходимо постоянное присутствие американских войск": президент Латвии просит защиты у НАТО

НАТО / Reuters

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости постоянной военной базы НАТО в стране.

По его словам, это "абсолютно" необходимо для защиты страны от любой потенциальной российской агрессии.

"Абсолютно. НАТО следует усилить восточный фланг НАТО. Это страны Балтии, Польша, Румыния, так что это будет сильным сигналом для Москвы о том, что НАТО готово защищать государства-члены", - сказал Левитс Дане Баш, пишет CNN.

"Я также приветствую американские войска в Польше и странах Балтии, и нам необходимо постоянное присутствие американских войск в этом районе. Думаю, это ответ на российские идеи об агрессии за пределы Украины", - добавил он.

Левитс заявил, что страны должны защищать свой образ жизни и демократию, и это вопрос доверия к Западу.

"Это экзамен для Запада. Это экзамен для американского руководства. И я уверен, что Америка и Запад в целом сдадут этот экзамен", - отметил глава Латвии.

Отметим, Латвия, член НАТО, граничащая с Россией, в последние дни осудила неспровоцированное вторжение России в Украину. Война вынудила США помочь Латвии укрепить оборону, в том числе направив в страну сотни американских военнослужащих и несколько истребителей.

Напомним, в США заявили, что бомбардировка Яворовского полигона возле Львова может свидетельствовать о разочаровании президента РФ Владимира Путина военным вторжением в Украину.

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