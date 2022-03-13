В США рассказали, почему Путин ударил по Яворовскому полигону

Путин разочарован вторжением в Украину / Скриншот

Бомбардировка Яворовского полигона возле Львова может свидетельствовать о разочаровании президента РФ Владимира Путина военным вторжением в Украину.

Как заявил в эфире CNN советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, российский диктатор не доволен тем, как проходят боевые действия в Украине, поэтому пытается нанести как можно больший ущерб в разных регионах государства.

В то же время помощник министра обороны США по связям с общественностью Джон Кирби заявил, что закрытие неба над Украиной не смогло бы предотвратить эту бомбардировку.

По его словам, введение беспилотной зоны над государством будет означать для Штатов войну с Россией.

Между тем, в Минобороны РФ утверждают, что якобы недалеко от Львова ракетным обстрелом были убиты 180 "иностранных наемников", то есть американцев. Соответствующая информация появилась сегодня на страницах пропагандистских изданий. Россияне на брифинге открыто заявили, что собираются убивать граждан других государств в Украине, которые, по их мнению, приехали для участия в боевых действиях.

Советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский опроверг вышеупомянутое заявление Кремля.

Напомним, военный эксперт Майкл Кофман заявил, что Украина может победить Россию, но это случится не скоро. Сроки победы зависят от получения боевых самолетов и средств ПВО. А тем временем российские оккупанты ужесточат бомбежки мирных кварталов и будут пытаться окружить Киев.

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