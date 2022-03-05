Зеленский согласился на прямые переговоры с Путиным

Президент Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на высказывания пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калина.

Глава государства в разговоре с президентом Эрдоганом согласился на переговоры с Путиным в Турции. Встреча Зеленского с лидером РФ может состояться в Анкаре или Стамбуле.

Турецкие власти пытаются посодействовать установлению мира после российского вторжения в Украину. 6 марта Эрдоган поговорит с Путиным и попытается склонить его к переговорам с Зеленским.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал весь мир разорвать все связи с Российской Федерацией.

"Россия переходит к уродливой тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усилиться", – написал Кулеба в Twitter.

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