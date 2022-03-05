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Арахамия назвал дату и время третьего раунда переговоров Украины с РФ

5 марта 2022, 19:06

Давид Арахамия рассказал о новом этапе украинско-российских переговоров.

переговоры
Второй раунд переговоров Украины с РФ / @Podolyak_M

Третий раунд переговоров по урегулированию ситуации в связи с вторжением российской армии в Украину состоится в понедельник, 7 марта.

Об этом в своем Facebook рассказал участник переговоров, глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Третий раунд переговоров состоится в понедельник", - написал Арахамия.

Он также сообщил точное время переговоров.

"Переговоры состоятся в понедельник, в 15:00", - сообщил Арахамия.

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Переговоры Украины и России

Первые переговоры Украины и России после начала широкомасштабного вторжения РФ на наши территории произошли 28 февраля. Тогда по результатам переговоров советник Председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы. Также Подоляк тогда отметил, что переговоры были тяжелыми, но Россия не выдвигала ультиматумов.

3 марта состоялся второй раунд переговоров украинской и российской делегаций.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал об итогах второго раунда украинско-российских переговоров. По его словам, пока что не удалось получить результатов, на которые рассчитывали.

Подоляк добавил, что Украина и РФ в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров.

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