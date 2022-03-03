Переговоры делегаций Украины и РФ начались: обсудят 3 вопроса

Переговоры делегаций Украины и РФ начались/ Twitter Михаил Подоляк

Начались переговоры украинской и российской делегаций.

Об этом сообщил участник переговоров с украинской стороны, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он отметил, что в повестке дня три ключевых вопроса:

Немедленное прекращение огня.

Перемирие.

Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемого сел и городов.

Как видно из опубликованного видео встречи делегаций, россияне предложили украинской делегации пожать друг другу руки перед тем, как начинать обсуждение запланированных вопросов.

Переговоры Украины и России

Напомним, первые переговоры Украины и России после начала широкомасштабного вторжения РФ на наши территории произошли 28 февраля. Тогда по результатам переговоров советник Председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы. Также Подоляк тогда отметил, что переговоры были тяжелыми, но Россия не выдвигала ультиматумов.

Представитель России Мединский сказал, что стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".

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