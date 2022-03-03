В Чернигове авиация врага обстреляла две школы и частные дома, 9 человек погибли

На месте обстрела работают спасатели.
В Чернигове авиация оккупационных войск, кроме жилых кварталов, обстреляла две школы и частные дома.
О последствиях обстрелов рассказал глава Черниговской ОГА (ВГА) Вячеслав Чаус.
Он также сообщил, что в результате авианалета врага девять человек погибли.
"Чернигов. Российская авиация также атаковала две школы в районе Старой Подусовки и частные дома. Работают спасатели. По информации ГСЧС, предварительно 9 погибших и 4 травмированных", – написал Чаус.
Напомним, утром 3 марта враг обстрелял нефтебазу в Чернигове. Там произошел пожар. Огонь охватил емкость объемом 3 тыс. м куб. с дизельным горючим. Черный дым покрыл весь город.
Также ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко пообещал вознаграждение за ликвидацию оккупантов. Он пообещал выплачивать 250 тысяч гривен за танк и 300 долларов за голову оккупанта.
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