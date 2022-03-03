"Пушечное мясо": Россия мобилизирует "ЛДНР" для штурма Одессы и Киева

Россия мобилизирует "ЛДНР" для штурма Одессы и Киева / Фото Reuters

Российское военное руководство провело мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и формирует подразделения в составе 1 и 2 армейских корпусов для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ, большинство из этих людей имеют российские паспорта.

"Сейчас часть наших земляков перебрасывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы. Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве "пушечного мяса". Это военное преступление и вопиющее нарушение Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Это также очередное доказательство полного подчинения 1 и 2 АК 8-й армии ВС РФ", - сообщил Залужный на своей страничке в Facebook.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

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Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.