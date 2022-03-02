Операцию по захвату Украины хотели провести за 15 суток: документы оккупантов

Благодаря успешным действиям одного из подразделений ВСУ оккупанты теряют не только технику и живую силу, но и важные документы.

Как сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток, в распоряжении военных оказались планирующие документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота РФ.

Среди документов есть рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, список личного состава и так далее.

"Из полученной информации стало известно, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18.01.2022, а сама операция по захвату Украины должна была пройти за 15 суток, а именно – с 20.02 по 06.03.

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Подразделение врага должно было совершить высадку в ВДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и далее действовать с военными частями 58 армии, а именно – с 177 отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя", - сказано в сообщении.

Военные подчеркивают, что не стоит верить пленным, которые утверждают, что приехали в Украину на учения.

"Когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учения и заблудился – не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику, и тайные документы, они нам понадобятся, во-первых – для наших защитников, во-вторых, – для Гааги", - добавили военные.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

27 февраля Владимир Путин объявил, что переводит силы сдерживания "в режим особого боевого дежурства".

28 февраля состоялись первые переговоры между Украиной и Россией.

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