Российские захватчики обстреляли жилые кварталы Чернигова

Оккупанты обстреляли жилые квартали Чернигова / Антон Геращенко

В Чернигове российские войска начали мощный обстрел жилых кварталов. Оккупанты бьют по мирному населению и многоэтажкам.

Из-за вражеского огня разрушены жилища людей. Дома горят.

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Между тем, бойцам теробороны в ходе сражения удалось захватить вражеский танк.

Напомним, утром 3 марта враг обстрелял нефтебазу в Чернигове. Там произошел пожар. Огонь охватил емкость объемом 3 тыс.м куб. с дизельным горючим. Черный дым покрыл весь город.

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