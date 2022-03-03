Российские захватчики обстреляли жилые кварталы Чернигова

Информации о жертвах и потерпевших пока нет.
В Чернигове российские войска начали мощный обстрел жилых кварталов. Оккупанты бьют по мирному населению и многоэтажкам.
Из-за вражеского огня разрушены жилища людей. Дома горят.
Читайте такжеЗапомните, безбожники, когда миллионы людей проклинают, вам нечем спасаться - ЗеленскийСоответствующие кадры в сети опубликовал внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Между тем, бойцам теробороны в ходе сражения удалось захватить вражеский танк.
Напомним, утром 3 марта враг обстрелял нефтебазу в Чернигове. Там произошел пожар. Огонь охватил емкость объемом 3 тыс.м куб. с дизельным горючим. Черный дым покрыл весь город.
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Автор: Ульяна Полищук