"Почивай с миром": в России похоронили фондовый рынок

Фондовый рынок России мертв.
В эфире одного из российских пропагандистских телеканалов экономист и эксперт по биржевым стратегиям Александр Бутманов заявил, что готовится работать Дедом Морозом.
Так он ответил на вопрос пропагандистской журналистки, надеется ли он остаться в биржевой стратегии.
"Дам понять, что фондовый рынок России мертв. Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, ты нам был интересен. Почивай с миром, дорогой мой товарищ",– сказал он и выпил газировку, символично поминая экономику РФ.
Пропагандистка сказала, что комментировать этот флешмоб не будет, потому что не хочет в это верить.
Отметим, акции российского Сбербанка стоят 2 цента.
Напомним, россияне массово жалуются на отсутствие денег и проблемы с выдачей валюты, даже по предварительному заказу и комиссии от 30%.
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