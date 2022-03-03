"Почивай с миром": в России похоронили фондовый рынок

В России похоронили биржевый рынок / Скриншот

В эфире одного из российских пропагандистских телеканалов экономист и эксперт по биржевым стратегиям Александр Бутманов заявил, что готовится работать Дедом Морозом.

Так он ответил на вопрос пропагандистской журналистки, надеется ли он остаться в биржевой стратегии.

"Дам понять, что фондовый рынок России мертв. Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, ты нам был интересен. Почивай с миром, дорогой мой товарищ",– сказал он и выпил газировку, символично поминая экономику РФ.

Пропагандистка сказала, что комментировать этот флешмоб не будет, потому что не хочет в это верить.

Отметим, акции российского Сбербанка стоят 2 цента.

Напомним, россияне массово жалуются на отсутствие денег и проблемы с выдачей валюты, даже по предварительному заказу и комиссии от 30%.

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