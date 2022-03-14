Стартовал четвертый раунд переговоров Украины и России: о чем будут говорить

Михаил Подоляк/ Twitter

Начался четвертый раунд переговоров Украины и России. Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что стороны обсудят, в частности, прекращение огня, отвод Россией ее войск и гарантии безопасности.

"Переговоры. 4-й раунд. О мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности. Тяжелый разговор. РФ хоть и осознает всю нелепость своих агрессивных действий, однако остается в иллюзии, что 19-дневное насилие над мирными городами Украины – правильный выбор стратегии", – написал Подоляк.

Ранее сообщалось, что переговоры будут проходить в видеоформате и нон-стоп. Старт диалога сторон был запланирован на 10:30.

Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами ?? – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Переговоры Украины и России

Первые переговоры Украины и России после начала российского вторжения произошли 28 февраля. На них, по словам Подоляка, делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений, и отправились для консультаций в свои столицы.

3 марта состоялся второй раунд переговоров украинской и российской делегаций. Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал об итогах второго раунда украинско-российских переговоров. По его словам, пока не удалось получить результатов, на которые рассчитывали.

Третий раунд переговоров по урегулированию ситуации в связи с вторжением российской армии в Украину состоялся 7 марта.

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