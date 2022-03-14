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Более 12 тысяч военных сотни единиц техники: ВСУ опубликовали потери России в Украине

14 марта 2022, 10:49

Генштаб ВСУ предоставил данные о российских потерях за период с 24 февраля по 14 марта.

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ВСУ продолжают удерживать оборону / УНИАН

Вооруженные силы Украины в ходе военного противостояния с Россией нанесли значительный урон армии противника. В период с 24 февраля по 14 марта украинские военные уничтожили 389 российских танков, 77 самолетов, 90 вертолетов и 34 средства противовоздушной обороны. Потери личного состава – более 12 тысяч человек. Об этом сообщили в Генштабе.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за период военных действий потери личного состава россиян составили более 12 тысяч человек.

Сколько военной техники РФ уничтожено в Украине

  • 77 самолетов
  • 90 вертолетов
  • 389 танков
  • 1249 боевых бронированных машин
  • 150 артиллерийских системы
  • 34 средства ПВО
  • 64 реактивных системы залпового огня
  • 60 цистерн с горюче-смазочными материалами
  • 8 БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 3 корабля / легких скоростных катера
  • 617 единиц автомобильной техники

Напомним, в понедельник, 14 марта, проходят переговоры делегаций Украины и России по урегулированию военного конфликта. Киев в диалоге будет отстаивать вопросы прекращения войны, вывод российских войск и мирное соглашение. Также украинское государство потребует гарантии безопасности и компенсацию для восстановления разрушенной инфраструктуры.

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