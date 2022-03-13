Выход войск РФ и гарантии безопасности: у Зеленского назвали план на диалог с Москвой

Михаил Подоляк / Twitter

Четвертый раунд переговоров Киева и Москвы может состояться 13 или 14 марта. Сейчас обсуждается, как будут выглядеть итоговые документы. После того как выработают юридические форматы, состоится встреча. Двухсторонний договор должен включать множество аспектов, среди которых прекращение войны, вывод войск России с территории Украины и мирное соглашение. Украинское государство будет требовать гарантии безопасности. Должны быть прописаны и механизмы компенсации для восстановления разрушенной инфраструктуры. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью Коммерсант он сказал о том, что следующий, четвертый переговорный раунд, должен пройти после того, как стороны наработают "юридические форматы".

Как утверждает чиновник, предложения обсуждаются в условных рабочих группах, в юридических форматах обговаривается, как будут выглядеть итоговые документы. И только после того, как будет выполнена работа в рамках правовых форматов, назначат встречу. Четвертый раунд переговоров может состояться 13 или 14 марта.

По словам советника руководителя ОП, соглашение Киева и Москвы должно быть "многокомпонентным". Ключевые позиции: прекращение военных действий, временные параметры вывода войск с территории Украины, мирное соглашение. Далее переход к формату гарантий украинскому государству.

"Он должен включать в себя несколько позиций. Прежде всего, позиции, касающиеся прекращения собственно войны как таковой. Второй важный пункт – это процедура, скорость по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины. Третья часть – непосредственно мирное соглашение. Каким образом мир будет гарантирован. И тут возвращаемся к ключевому моменту, вокруг которого все и строится, - гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись", - объяснил Подоляк.

Также он подчеркнул, что в договоре сторон должны зафиксировать механизмы компенсации разрушенной в результате военных действий инфраструктуры. Это десятки миллиардов долларов.

Напомним, 12 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, что украинская и российская сторона проводят постоянные переговоры в формате видеосвязи. Он подчеркнул, что Киев придерживается жесткой переговорной позиции, которая продиктована предыдущими установками.