Жесткая позиция Украины и рабочие подгруппы: у Зеленского раскрыли детали диалога с РФ

Ермак и Подоляк ведут переговоры с Россией / twitter.com/Podolyak_M

Украина и Россия проводят беспрерывные переговоры в видеформате. Стороны уже создали специальные рабочие подгруппы. Киев придерживается жесткой позиции, продиктованной предварительными директивами. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что переговоры Киева и Москвы, направленные на урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, продолжаются. Представители Украины в ходе диалога придерживаются очень жесткой позиции.

"Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены очень жесткими предыдущими директивами", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Как сообщает российское информагентство Интерфакс, Москва также подтверждает продолжение переговоров. Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что они проходят по видеосвязи, а российскую делегацию возглавляет помощник Путина Владимир Мединский.

"Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский… по деталям мы пока воздерживаемся от каких-либо комментариев", - заявил Песков.

Ранее советник руководителя ОП Алексей Арестович сделал заявление о том, что оккупационные военные подразделения РФ будут пытаться перебросить свои резервы под Мариуполь, в направлении Харьковской области, и, не исключено, Киевской области. Впрочем, их резервы исчерпаются в течение 10 дней.