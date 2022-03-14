Силовики РФ подставили Путина войной с Украиной, потому что он им надоел – военный эксперт

Российские силовики знали, что Россия проиграет войну с Украиной, однако намеренно не говорили об этом Путину.
Представители силовых структур Российской Федерации намеренно не говорили президенту страны-агрессора что война РФ против Украины может провалиться.
Такое мнение высказал военный эксперт Валентин Бадрак, пишет Новое время.
Российская верхушка понимала, что стратегия Путина влияет на их кошельки и приносит лишь убытки.
"Весь чиновничий клан России традиционно сотрудничает с деньгами. Все начали понимать, что дальнейшая путинская стратегия приносит лишь убытки и может разрушить страну и их собственное благополучие", – отметил Бадрак.
По словам эксперта, генералы не боялись что-то говорить Путину о бесперспективности нападения на Украину – они просто не хотели этого делать.
"Они подумали: "Принимаешь решение самостоятельно? Давай! Иди в ловушку, а там посмотрим, что с тобой будет". Я убежден, что генеральный штаб и разведка России понимали последствия вторжения в Украину", – сказал он.
По его словам, Путин надоел многим из российской верхушки. В частности, всем людям, которые связаны с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, членом СБРФ Сергеем Ивановым, министром обороны Сергеем Шойгу (но он может быть и искренним другом Путина), а также парламентскому блоку, генералу Владимиру Шаманову и т.д.
Ранее сообщалось, что в России требуют отстранить Путина из президентского кресла. Общественный и политический деятель РФ Леонид Гозман требует, чтобы депутаты Федерального Собрания РФ начали процедуру отстранения Владимира Путина с поста президента.
Также астролог составил личный гороскоп для президента РФ. Владимир Путин скорее всего умрет через один-три месяца. Астролог также рассказал, что уже через месяц-полтора в России может начаться серьезная война.
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