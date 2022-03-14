Помочь Украине, но не допустить Третьей мировой войны: СМИ назвали сценарии для Запада

США и НАТО ищут варианты, как поддержать Украину, но не спровоцировать масштабный мировой военный конфликт / ua.depositphotos.com

Западу в ситуации с помощью Украине в войне с Россией следует определиться, какие меры могут быть восприняты как эскалация отношений с Москвой. Жестокий характер войны приводит к гибели мирных людей, может быть геноцид. Если Путина не остановить и позволить ему захватить Украину, он пойдет и дальше – на Грузию и Молдову. Вместо военной бесполетной зоны следовало бы создать гуманитарную бесполетную зону. Авиация западного мира также могла бы заглушить российскую связь. Можно помогать Киеву, предоставляя данные разведки в режиме реального времени, и в кибернетической сфере.

Издание The Washington Post пишет, что на Западе должно возникнуть понимание относительно того, какие меры могут привести к эскалации с РФ, и какие возможности на помощь Украине не спровоцируют ситуацию.

"В конечном счете мы должны взвесить опасность эскалации с тем, что поставлено на карту: реальная возможность — учитывая жестокий характер войны до сих пор — резни мирных жителей, которая может подняться до уровня геноцида. И мы должны сопоставить эти опасности с тем, что Организация Объединенных Наций называет "ответственностью по защите". В то время как помощь Украине пережить натиск России сопряжена с определенными рисками, существует также опасность того, что экспансионистская агрессия Путина останется бесконтрольной. Если он увидит, что НАТО будет сидеть сложа руки и позволит ему захватить Украину, он, скорее всего, развернется в сторону соседних бывших советских республик, не входящих в Альянс, таких как Молдова и Грузия (в которые он уже однажды вторгся в 2008 году)", - пишет издание.

Военнная бесполетная зона может привести к конфликту Запада с РФ

Как полагает автор статьи, некоторые варианты помощи Украине сопровождаются риском. Военная бесполетная зона может привести к эскалации – понадобится нейтрализация любых возможных угроз на земле, среди которых радиолокационные установки и средства противовоздушной обороны. Также потребуется ликвидация угроз в воздухе.

"Это потребует нейтрализации любых потенциальных угроз на земле, включая радиолокационные установки и средства ПВО, и в воздухе из-за установленных ограничений. Поэтому это, вероятно, приведет к конфликту с российскими воинскими частями, в том числе, возможно, с базирующимися в России или Беларусь", - отмечается в материале.

Гуманитарная бесполетная зона

Издание указывает, что специалисты написали письмо президенту США Байдену, в котором предложили создание гуманитарных бесполетных зон. Их предлагают создавать на основе возможных договоренностей Киева и Москвы, которые должны предусматривать создание безопасных коридоров для эвакуации гражданских лиц из зоны боевых действий.

"России придется допустить самолеты НАТО для того, чтобы в этих коридорах не было атак. (Россия уже пообещала, что атак не будет.) Учитывая общий характер и ограниченность целей, такой план не потребует уничтожения российских радаров и средств ПВО на земле. НАТО недвусмысленно дало бы понять, что не намерено атаковать, если только гражданское население не подвергается опасности", - добавила автор.

Кроме того, США и НАТО могут пойти на другие шаги ослабления господства России в воздухе. Авиация Запада может заглушить российскую связь, предоставлять Киеву разведывательные данные в режиме реального времени, и помогать дистанционно в кибернетической сфере.

"Публично колеблясь по поводу предоставления истребителей и сразу отвергая даже ограниченные гуманитарные бесполетные зоны, мы устанавливаем для себя ненужные ограничения и подчиняемся Путину, в то время как российская армия безжалостно убивает украинских мирных жителей. Мы должны помнить, что каждый раз, когда Путин удерживает нас от силового противодействия ему, опасность того, что он продолжит заходить слишком далеко, только возрастает. Мы должны быть готовы пойти на некоторый риск сейчас, чтобы спасти человеческие жизни. Мы могли бы также уберечь себя от еще большего риска — и жертв — позже", - подчеркнули в WP.

Напомним, президент Владимир Зеленский неоднократно требовал от Запада и Североатлантического альянса закрыть воздушное пространство над Украиной. По мнению украинского гаранта, у стран НАТО нет единой позиции по этому вопросу, тогда как Киеву срочно нужна помощь.