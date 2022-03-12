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Вступление Украины в НАТО и закрытие неба: Зеленский раскритиковал Альянс и потребовал помощи

12 марта 2022, 17:07

Гарантии безопасности Киеву должны быть предоставлены не только от России, но и от лидеров других государств, сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский
Украине уже сейчас нужна помощь от НАТО - Зеленский / Фото Reuters

На данный момент нет согласованной позиции относительно интеграции Украины в НАТО. У стран Североатлантического альянса нет согласованной позиции относительно закрытия неба над украинским государством. Весь мир отстаивал бы права и свободы в том случае, если бы страна была в Альянсе. Киеву уже сегодня нужна помощь военно-политического блока. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе встречи с представителями иностранных СМИ глава государства сказал о том, что консолидированной позиции по поводу принятия Украины в НАТО сейчас нет.

"Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО, нет. Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО, не было. Согласованной позиции, чтобы взять Украину в НАТО, я не вижу и не слышу", - считает гарант.

Кроме того, как полагает он, у стран Альянса не хватает смелости для того, чтобы закрыть небо над украинским государством.

"Смелости в объединении ради Украины (по закрытию неба либо предоставлению соответствующего вооружения ) у членов НАТО я не вижу", - говорит президент.

По его словам, весь мир бы сейчас отстаивал демократические ценности в том случае, если бы Киев состоял бы в Альянсе.

"Если бы Украина была членом альянса, поверьте, весь мир отстаивал бы права и свободы, как мы это делаем", - заверил Зеленский.

Глава государства отметил, что Украину нужна помощь военно-политического блока в борьбе с вооруженной агрессией России здесь и сейчас.

"Болит сейчас, нужно человеку помогать с искусственным дыханием сейчас и нельзя говорить, что наша дверь открыта, потому что человек уже может не быть живым. Так куда эти двери открыты? В другой мир? А мы будем жить на земле. Поэтому и воюем", - добавил Зеленский.

Также он подчеркнул, что о гарантиях безопасности для Украины следует договариваться не только с Россией, которой уже никто не будет доверять, но и с лидерами других стран.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов обсуждать получение гарантий безопасности от стран Совбеза ООН и соседних государств. Как полагает дипломат, НАТО не готово гарантировать защиту Украины.

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НАТО Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины
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