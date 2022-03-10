НАТО не готово защищать Украину и остановить войну – Кулеба

Североатлантический альянс лишь делегировал своим членам право помогать Украине.
Ситуация с вторжением России в Украину показала, что НАТО не готово действовать коллективно и защищать украинское государство.
Альянс не готов гарантировать безопасность мирных жителей нашего государства. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые состоялись 10 марта.
По словам Кулебы, Украина готова обсуждать получение гарантий безопасности, которые могут обеспечить постоянные члены Совбеза ООН и страны-соседи. Такие гарантии безопасности могут быть подобны тем, которые предусматривает Североатлантический договор. Он отметил, что Конституция Украины предусматривает вступление нашего государства в НАТО и получение гарантий безопасности, которые предоставляет Североатлантический договор.
"Мы понимаем, что этого (присоединения к НАТО – ред.) не произойдет в обозримом будущем. Мы также видим реакцию НАТО как Альянса на российскую агрессию против Украины, что НАТО не готово действовать коллективно, чтобы остановить войну и защитить мирных жителей в Украине. Альянс делегировал своим государствам-членам полномочия помогать на двусторонней основе", – отметил Кулеба.
В контексте этого возникает вопрос, как можно обеспечить безопасность Украины в промежутке времени между сегодняшним днем и моментом, когда наше государство возможно вступит в Североатлантический альянс, отмечает Кулеба.
По его словам, Украина готова обсуждать систему гарантий, в которой безопасность нашему государству могли бы гарантировать постоянные члены Совбеза ООН, в том числе Россия, Турция, и все наши соседи.
Встреча Кулебы и Лаврова в Турции
Напомним, в четверг, 10 марта, в турецкой Анталии состоялась встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Она началась в 11:25 (10:25 по киевскому времени). Эта встреча была первой с начала войны, которую провели на уровне глав МИД.
Как рассказывал ранее Дмитрий Кулеба, требованиями Киева являются следующие:
- прекращение огня,
- освобождение оккупированных территорий,
- решение гуманитарных вопросов.
Результаты переговоров Кулебы и Лаврова
После переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что стороны пока что не смогли достичь решения о прекращении огня. По вопросу организации гуманитарных коридоров – Кулеба надеется, что "зеленые коридоры" всё-таки заработают после того, Лавров проведет коммуникацию в России с теми, кто принимает такие решения".
Кулеба заявил, что Украина не сдастся. Она готова решать ситуацию дипломатическим путем, но до возможного принятия дипломатических решений будет защищать свою землю военным путем.
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