"У министра Лаврова есть его последний iPhone": Кулеба потроллил коллегу на фоне введения санкций против РФ

Глава украинского МИД пошутил над оппонентом.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился 10 марта с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Во время брифинга после встречи Кулеба пошутил над оппонентом, пишет 24 канал.
"Во время встречи я сделал очень простое предложение. Мы все имеем с собой смартфоны. У министра Лаврова есть его последний iPhone, но это уже другая история. Я сказал, что я могу позвонить президенту, премьер-министру, моей команде и могу дать 100% гарантии, что они будут согласовать работу гуманитарных коридоров", – сказал Кулеба.
Встреча министров иностранных дел Украины и России
В четверг, 10 марта, в турецкой Анталии состоялась переговоры Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Она началась в 11:25 (10:25 по киевскому времени). Эта встреча была первой с начала войны, которую провели на уровне глав МИД.
По словам Кулебы, переговоры были сложными - стороны пока не смогли достичь решения о прекращении огня, но есть некоторый прогресс в гуманитарном вопросе.
Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь сделал ряд скандальных заявлений по итогам встречи.
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