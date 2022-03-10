"У министра Лаврова есть его последний iPhone": Кулеба потроллил коллегу на фоне введения санкций против РФ

Дмитрий Кулеба потроллил коллегу на фоне введения санкций против РФ / скриншот с видео

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился 10 марта с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Во время брифинга после встречи Кулеба пошутил над оппонентом, пишет 24 канал.

"Во время встречи я сделал очень простое предложение. Мы все имеем с собой смартфоны. У министра Лаврова есть его последний iPhone, но это уже другая история. Я сказал, что я могу позвонить президенту, премьер-министру, моей команде и могу дать 100% гарантии, что они будут согласовать работу гуманитарных коридоров", – сказал Кулеба.

Встреча министров иностранных дел Украины и России

В четверг, 10 марта, в турецкой Анталии состоялась переговоры Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Она началась в 11:25 (10:25 по киевскому времени). Эта встреча была первой с начала войны, которую провели на уровне глав МИД.

По словам Кулебы, переговоры были сложными - стороны пока не смогли достичь решения о прекращении огня, но есть некоторый прогресс в гуманитарном вопросе.

Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь сделал ряд скандальных заявлений по итогам встречи.

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