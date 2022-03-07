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Вступление Украины в Евросоюз: Кулеба рассказал, когда ждать "серьезных новостей"

7 марта 2022, 23:47

Дмитрий Кулеба оценил перспективы вступления Украины в Европейский Союз.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил перспективы вступления Украины в Европейский Союз.

Кулеба признает, что в Евросоюзе до сих пор есть страны, которые скептически относятся к членству Украины.

"Ситуация изменилась. Я пока что не буду говорить о том, какие конкретно страны сейчас занимают скептическую позицию, но некоторые из тех стран, которые были негативно настроены, теперь нас реально поддерживают. Некоторые все еще нет. Но ждите. На этой неделе будут серьезные новости, связанные с нашим членством в Европейском Союзе", - заявил Кулеба.

"Мы с вами неделю назад, скажем так, были в вопросе вступления в ЕС примерно так, как от Киева до Луны. А теперь наше вступление в ЕС - это примерно как из Киева в Винницу", - подчеркнул Кулеба.

Заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля 2022 года. Сейчас она находится на рассмотрении. Украину ожидает присвоение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

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