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В России требуют отстранить Путина из президентского кресла

14 марта 2022, 07:02

С таким требованием выступил общественный и политический деятель РФ Леонид Гозман.

Владимир Путин
В России требуют отстранить Путина из президентского кресла/ Reuters

В России требуют, чтобы депутаты Федерального Собрания РФ начали процедуру отстранения Владимира Путина от должности президента. С соответствующим требованием выступил российский общественный и политический деятель, президент Фонда "Перспектива" Леонид Гозман.

Он сообщил об этом на своей странице в Facebook и подчеркнул, что народ имеет право использовать такой механизм устранения главы государства, хоть и понимает, что российские депутаты всё равно не будут свергать диктатора.

"Я, Гозман Леонид Яковлевич, требую от депутатов Федерального Собрания РФ немедленно начать по предусмотренным Конституцией РФ процедурам процесс отстранения от должности президента РФ В.В.Путина. Понимаю, что они этого не сделают, хотя именно в этом их долг. А мой долг – требовать этого", – подчеркнул Гозман.

При этом он отметил, что не получал никакого вознаграждения за выдвижение такого требования от любых стран или организаций.

"К вниманию органов: в этом тексте нет признаков дискредитации Вооруженных сил РФ, а также выражения неуважения к власти в неприличной форме – и то, и другое запрещено законом. Информирую, кроме того, что за публикацию этого текста я не получал ни вознаграждения, ни обещания вознаграждения в любой форме от зарубежных или российских граждан и организаций", – написал общественный и политический деятель.

Напомним, ранее в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что они не слышали, чтобы Россия обращалась к Китаю за военной помощью после вторжения в Украину. О том, что РФ якобы обратилась к Китаю и попросила военную и финансовую помощь, сообщили западные СМИ.

Ранее председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, что Россия исчерпала свою финансовую подушку. Еще буквально 3-5 дней и для россиян советское понятие дефицита снова станет реальностью, потому что из-за замороженных активов Россия не имеет возможности сдерживать кризис.

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