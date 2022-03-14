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В Мариуполе умерла беременная женщина, пострадавшая от авиаудара на роддом

14 марта 2022, 05:57

Женщина ушла из жизни вместе с нерожденным ребенком, сообщила журналистка.

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В Мариуполе умерла беременная женщина, пострадавшая от авиаудара на роддом/ Фото Reuters

В Мариуполе умерла одна из беременных женщин, пострадавших в результате бомбардировки роддома российскими оккупантами. После авианалета женщина попала в объектив фотографа, когда ее раненую выносили на носилках.

О гибели женщины сообщила журналистка "Голоса Америки" Ася Долина в Facebook.

"Первая беременная девушка с видео/фото репортажей с места бомбардировки детской больницы номер три в Мариуполе (родильный дом), и, которую выносили на носилках, не выжила", – отметила она.

Она добавила, что девушка умерла вместе с нерожденным ребенком.

По словам журналистки, эту информацию подтвердил и фотограф Евгений Малолетка, сделавший фото женщин для издания АР.

Ранее фото раненой беременной женщины, которое сделал Евгений Малолетка, обнародовал у себя в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, еще одна беременная из разбомбленного родильного Марианна, которая также стала известна миру из фотографий после бомбежки, недавно родила дочь.

Обстрел детской больницы и роддома в Мариуполе

Напомним, 9 марта оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу №3 в Мариуполе. Вследствие этого погибли три человека, среди которых один ребенок, и еще 17 пострадали. Корпус больницы полностью уничтожен. Поблизости также расположен роддом. По словам очевидцев, родильного больше не существует, много раненых.

При этом авианалет произошел как раз во время режима прекращения огня, о котором ранее договорились украинская и российская стороны.

В России признали, что сознательно и целенаправленно разбомбили роддом в Мариуполе. Однако в воображении главы МИД РФ Сергея Лаврова роддом в Мариуполе "давно захвачен батальоном Азов и другими радикалами". Так он объяснил бомбардировку больницы.

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