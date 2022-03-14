Арестович предрек Кадырову смерть под Киевом и пригласил его в гости

Арестович предрек Кадырову смерть под Киевом / скриншот

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров устроили заочную перепалку в Сети.

Российский политик уже неоднократно заявлял, что "кадыровцы" участвуют во вторжении РФ в Украину.

В одном из последних интервью Арестович заявил, что если Кадыров действительно находится под Киевом, то ВСУ его уничтожат.

Реакция главы Чеченской республики не заставила себя долго ждать.

"Почему "если"? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?", - написал Кадыров в своем Telegram.

На угрозу политика Арестович отреагировал в своей манере: "Ну пусть постучит".

Арестович ответил Кадырову / скриншот

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что к штурму Киева оккупанты планируют задействовать "кадыровцев". Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире одного из телеканалов объяснил, что по этому поводу не стоит "разгонять" панические истории.

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