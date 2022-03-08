"Это всего лишь тысяча человек": в МВД развеяли миф о "страшных кадыровцах"

В МВД развеяли миф о "страшных кадыровцах" / Макс Левин

В Генштабе ВСУ сообщили, что к штурму Киева оккупанты планируют задействовать "кадыровцев".

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала объяснил, что не стоит по этому поводу "разгонять" панические истории.

По его словам, уничтожая "кадыровцев", украинские военные делают хорошее дело для нашего государства.

"Очень прошу всех – не занимайтесь этими паническими историями. Если на нас идет полк "кадыровцев", то это всего лишь тысяча человек. Это не так много", – подчеркнул советник министра.

Читайте такжеВ Киеве разведчики разбили диверсантов-кадыровцев, которые ездили на скоройДенисенко также отметил, что у Владимира Путина также есть особая задача по "кадыровцам". В частности, уничтожить их в Украине, чтобы ему было легче разбираться с Чечней после войны в Украине.

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Напомним, в четверг 3 марта Вооруженные силы Украины в результате наступательной операции разгромили колонну кадыровцев. В рядах армии российских оккупантов полная демотивация и дезориентированность. Вояки разбегаются по лесам, хотя совсем не ориентируются на местности.

Также сообщалось, что элитный спецназ украинской армии Силы специальных операций захватили "кадыровскую" технику.

"Бородачи-чучмеки, как уже не раз доказывалось, самые обычные трусы. А теперь еще и боятся ночью отойти в туалет и писают прямо в дорогие штанишки", - сообщили наши военные.

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