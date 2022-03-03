"Драпали как могли" - Украинская армия разгромила колонну кадыровцев

Чеченцы, Дикий / скриншот

В четверг 3 марта Вооруженные силы Украины в результате наступательной операции разгромили колонну кадыровцев.

Об этом сообщил военный журналист Роман Бочкала на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в рядах армии российских оккупантов полная демотивация и дезориентированность. Вояки разбегаются по лесам, хотя совсем не ориентируются на местности.

"Видели бы вы как те драпали! Сейчас где-то сидят по лесам. Ребята делают зачистку и продолжают наступление. В целом ситуация следующая. У врага паника. Они реально не ориентируются на местности. И не имеют никакой мотивации воевать", – подчеркнул журналист.

Реклама

Раннее Главред писал, что в Киевской области ВСУ уничтожили ударную чеченскую группировку, целью которой была ликвидация президента Владимира Зеленского.

Также мы писали, что элитный спецназ украинской армии Силы специальных операций захватили "кадыровскую" технику.

Читайте также: