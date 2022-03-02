"Мы не смерть, мы хуже" - российских артиллеристов больше не будут брать в плен

Российским артиллеристам больше нет пощады.
В Командовании Сил специальных операций ВС Украины обратились к российским артиллеристам и сообщили что будут убивать на месте каждого, кто причастен к обстрелу мирных жителей, жилых домов, школ, детских садов и болдьниц.
"Объясняем вам, Ваньки: вы вроде бы далеко и стреляете по целям которых не видите. Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские садики, школы и больницы - все это для вас просто цели. Стельнули, полетело, попали - за*бись, правильно пацаны? А теперь смотрите, червяки: вы своих целей не видите и вам оттого вроде бы как легче. Но поверьте: легче вам мразям уже не будет никогда. Информация по вам - уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут", - отметили в спецназе.
В Силах специальных операций подчеркнули, что российских артиллеристов больше не будут брать в плен.
"Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет", - отмечается в сообщении.
"Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал. Мы не смерть, мы хуже!"
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