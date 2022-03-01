Мертвых кадыровцев свозят в морги Беларуси: в сети появился разговор родственников

Мертвые кадыровцы лежат в Беларуси / ohrana.ru

В сети появилась запись телефонного разговора женщины об убитом кадыровце. Женщина сообщает родным, что парня уже нет в живых.

По ее словам, тела солдат в Беларуси.

"Да, Мадина, это сын Зарган там погиб. Они зашли в какое-то село, а там их подбили какие-то самолеты то ли американские, то ли турецкие начали бомбить", - рассказывает женщина.

"Говорят, их очень сильно разбомбили сразу, как только они заехали туда. 7-8 человек осталось. Говорят, их тела в морге в Беларуси", - продолжила она.

Также женщина рассказала, что в морге Беларуси очень много тел. Их не будут доставлять домой, пока не закончится война, чтобы не пугать людей множеством похорон.

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Напомним, президент Чечни Рамзан Кадыров признал, что в Украине есть первые жертвы среди чеченцев. По его словам, на территории Украины погибли два человека.

Также ранее украинская армия разгромила под Гостомелем под Киевом подразделение так называемых "кадыровцев" – элитный чеченский спецназ Росгвардии во главе с генералом Магомедом Тушаевым.

Позже болгарский медиаэксперт и медиаинвестор Христо Грозев сообщил, что армия Рамзанова Кадырова, прибывшая в Украину на помощь российским захватчикам, понесла огромные потери. Он отметил, что по меньшей мере 70 человек из личной "армии" Кадырова сгорели живьем после единственного удара Байрактара. Большая часть вернулась через границу.

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