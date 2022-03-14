В Китае заявили, что Россия не обращалась к ним за военной помощью / Reuters

В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что они не слышали, чтобы Россия обратилась к Китаю за военной помощью после вторжения в Украину.

Об этом сказал представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй в комментарии Reuters.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо предотвращение эскалации напряжения.

"Я никогда об этом (запросе России – ред.) не слышал... Сейчас первостепенной задачей является предотвращение эскалации напряжения или даже выхода ситуации из-под контроля", – заявил посол.

При этом он добавил, что "текущая ситуация в Украине действительно сбивает с толку".

Запрос на военную помощь Китаю прокомментировали в ОП

В Офисе президента Украины прокомментировали информацию ряда западных сми о том, что РФ якобы обратилась к Китаю и попросила военную и финансовую помощь. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что Россия теперь хоть где-то пытается найти для себя поддержку.

"РФ обратилась к Китаю за военной помощью, сообщают несколько влиятельных изданий (FT, NYT). На фоне крайне провальной сухопутной операции в Украине репутация РФ – ничто. Но зачем натягивать на РФ такой позор, пытаясь хоть где-то (Беларусь, ОДКБ, Китай) найти силы, чтобы уничтожить Украину", – написал Подоляк в Тwitter.

Напомним, ранее ряд западных СМИ сообщили, что РФ обратилась в Китай с запросом предоставить военную технику и поддержку в войне с Украиной, а также экономическую помощь, чтобы удержаться на плаву в условиях санкций.

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