"Слава великому Путину!": Гордон показал, что сейчас происходит в российских магазинах

Дмитрий Гордон показал, что сейчас происходит в российских магазинах / instagram.com/gordondmytro/

С начала вторжения в Украину Россия заняла первое место, как страна против которой введено наибольшее количество санкций.

Результаты ограничений все сильней начали ощущать на себе обычные россияне. Так, на опубликованных журналистом Дмитрием Гордоном кадрах видны опустевшие полки супермаркетов, нехватка сахара, а в некоторых и вовсе пустые прилавки.

instagram.com/gordondmytro/

instagram.com/gordondmytro/

instagram.com/gordondmytro/

"В российских магазинах сейчас красиво. То ли еще будет. Слава великому Путину!", - написал Гордон в подписи к посту.

Ранее стало известно, что до полномасштабного вторжения в Украину во избежания санкций президент России Владимир Путин спрятал свою 82-метровую яхту Graceful в Калининграде.

Также мы сообщали, что США решили ввести полный запрет импорта нефти и газа из России. Как заявил президент США Джо Байдена, пока США сотрудничают со своими европейскими союзниками, чтобы уменьшить их зависимость от российских энергоресурсов.

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