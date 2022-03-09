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Более 80% американцев поддерживают самую жесткую санкцию против России

9 марта 2022, 07:57
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Большинство американцев также поддерживают введение бесполетной зоны над Украиной.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Подавляющее большинство американцев поддерживает запрет США на импорт российского газа на нефти.

Более 80% американцев выступили за самую жесткую санкцию против России, несмотря на возможный рост цен, говорится в опросе который провели в Reuters и Ipsos poll.

Жители США считают, что покупать российский газ и нефть неуместно, смотря на российско-украинскую войну.

Они даже готовы платить больше, ведь средняя цена уже рекордно выросла. Речь идет об около 4,17 доллара за 1 галлон бензина.

Читайте такжеПолный бойкот экспорта и импорта: Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против РоссииСогласно этому же опросу, большинство американцев поддерживают введение бесполетной зоны над Украиной.

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Напомним, США решили ввести полный запрет импорта нефти и газа из России. Как заявил президент США Джо Байдена, пока США сотрудничают со своими европейскими союзниками, чтобы уменьшить их зависимость от российских энергоресурсов.

Также стало известно, что правительство Великобритании намерено прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года.

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