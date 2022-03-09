"Кусок металла на дне моря": в США "похоронили" Северный поток-2

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Амбициозный российский газовый проект Северный поток-2 вероятно никогда не будет запущен.

После вероломного вторжения России в Украину в США назвали российский газопровод "мертвым".

"Я думаю, что Северный поток-2 сейчас мертв", - заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь возродится", - жестко охарактеризовала она газопровод СП-2.

Нуланд заявила, что у Северного потока-2 нет надежд на будущее. Она также напомнила, что газопроводный проект Кремля стал жертвой западных санкций.

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Напомним, ранее в США решили ввести полный запрет импорта нефти и газа из России.

Как заявил президент США Джо Байдена, пока США сотрудничают со своими европейскими союзниками, чтобы уменьшить их зависимость от российских энергоресурсов.