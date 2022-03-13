Путин в панике спрятал свою 82-метровую яхту Graceful: СМИ показали лодку президента РФ за 87 млн

Владимир Путин / Reuters

До полномасштабного вторжения в Украину во избежания санкций президент России Владимир Путин спрятал свою 82-метровую яхту Graceful в Калининграде.

По данным журналистов, 82-метровая яхта Graceful президента РФ Владимира Путина расположена на реке Прегель.

В российском Калининграде судно базируется с 9 февраля. Журналисты отмечают, что ранее 82-метровая яхта Graceful в течение нескольких месяцев базировалась в порту Гамбурга.

На верфи Blohm and Voss должны были осуществить плановую модернизацию носовой и надпалубной части.

Информацию о том, что 82-метровая яхта Владимира Путина спрятана в Калининграде, также свидетельствуют данные мониторингового портала MarineTraffic. В частности, на ресурсе можно увидеть проложенный маршрут судна президента РФ из немецкого Гамбурга в российский порт.

Яхта Путина

Яхта Graceful - 82-метровое судно, которое связывают с президентом России Владимиром Путиным. Яхта была построена в 2014 году за 87 млн евро. На ней есть бассейн, вертолетная площадка, два этажа апартаментов, гостевых кают и гостиных. Заказчиком строительства яхты Graceful выступила кипрская "дочка" государственной компании "Совкомфлот".

К Владимиру Путину судно начали приписывать в 2018 году, когда журналисты проанализировали маршруты передвижения президента РФ. Выяснилось, что в 2016 году глава Кремля отправился в оккупированную Керчь, и туда же из Сочи вышла 82-метровая яхта.

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