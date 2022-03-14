Война в Украине: последствия затронут весь мир - в Африке будет голод

Война в Украине - последствия будут страшными

Война, которую Россия начала против Украины, может спровоцировать страшный голод в Африке. Агрессивная политика страны-оккупанта принесет ужасные социальные последствия для многих стран, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью CBS.

По ее словам, есть три группы стран, которые могут пострадать больше всего.

"Да, война в Украине означает голод в Африке, но война в Украине также имеет социальные последствия для многих стран. Во-первых, цены на сырье, энергию, зерно, удобрения..", – отметила глава МВФ.

Георгиева утверждает, что наибольшее беспокойство вызывает ситуация в странах, граничащих с Россией и Украиной из-за наплыва беженцев. Так как такого количества эвакуированных людей европейские страны не видели со времен Второй мировой войны.

Читайте такжеБутусов рассказал, когда и чем закончится война в УкраинеКроме того, пострадать могут республики Средней Азии и Кавказа. Это объясняется тем, что их торговые отношения связаны с РФ и Украиной больше, чем с другими государствами.

"Первая группа – это страны, которые еще не оправились от экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Для них это потрясение особенно болезненно. И вторая группа – государства, которые зависят от импорта энергии из РФ", – заключила Георгиева.

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