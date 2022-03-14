В Киеве на Оболони оккупанты обстреляли многоэтажный дом, спасатели ищут людей

Оккупанты обстреляли 9-этажный дом на Оболони/ ГСЧС Украины

В Киеве в районе Оболонь российские захватчики обстреляли девятиэтажный жилой дом. Из-за попадания в здание там возник пожар.

Спасатели тушат огонь и разыскивают людей. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Сообщение о пожаре к спасателям поступило в 05:09 в понедельник, 14 марта. После этого на место происшествия сразу прибыли пожарные.

"По прибытию бойцы установили, что в результате попадания неизвестного объекта произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1 по 3 этажи и фасада дома с 1 по 9 этажи, а также произошло возгорание в квартирах на 3-м и 4-м этажах", – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается ликвидация пожара. В 07: 04 огонь удалось локализовать на площади 500 квадратных метра.

Четырех человек спасли, однако поиски жильцов дома еще продолжаются. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко, по состоянию на 07:40 в доме по ул. Богатырская уже обнаружили двух погибших. Троих пострадавших забрали в больницу.

"Девяти лицам помощь оказана на месте, подразделениями ГСЧС спасены 15 человек и эвакуированы 63 человека, поиски продолжаются", – добавил Геращенко.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, белорусские военнослужащие заявили, что не пойдут войной на Украину. С соответствующим заявлением выступил высокопоставленный чиновник сил специальных операций Республики Беларусь.

Ранее председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, что Россия исчерпала свою финансовую подушку. Еще буквально 3-5 дней и для россиян советское понятие дефицита снова станет реальностью, потому что из-за замороженных активов Россия не имеет возможности сдерживать кризис.

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