УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Белорусские военнослужащие заявили, что не пойдут войной на Украину - Генштаб

14 марта 2022, 07:44

С соответствующим заявлением выступил высокопоставленный чиновник сил специальных операций Республики Беларусь.

false
Белорусские военнослужащие заявили, что не пойдут войной на Украину / Макс Левин

Белорусские военные не пойдут войной на Украину.

Об этом сказал один из чиновников сил специальных операций Беларуси, заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

"Относительно готовности Вооруженных сил Республики Беларусь к ведению войны с Украиной. По заявлению одного из высокопоставленных сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе ВСУ сообщают, что часть российских солдат, которых отправили на войну в Украину, отказываются выполнять преступные приказы руководства и участвовать в боях. В РФ их собираются пустить под суд.

Отмечается, что из-за низкого морально-психологического состояния российских военных многие из них отказывались выполнять приказы командования.

В российском городе Белгород расположен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. Там держат российских военнослужащих, которые после лечения были выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения.

"Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, которые отказываются от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания", – говорится в сообщении.

ВСУ остановили продвижение оккупантов

Оккупационные войска уже не имеют значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения, говорят в украинском Генштабе. Они пытаются закрепиться и удержаться на ранее занятых рубежах.

"Снова фиксируются отдельные случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники", – отметили в Генштабе ВСУ.

За минувшие сутки, 13 марта, воздушные силы ВСУ уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат.

"Состояние, положение и характер действий сил обороны без существенных изменений. Вооруженными силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевых базах и складах) с целью нарушение системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины", – добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, ранее в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что они не слышали, чтобы Россия обращалась к Китаю за военной помощью после вторжения в Украину. О том, что РФ якобы обратилась к Китаю и попросила военную и финансовую помощь, сообщили западные СМИ.

Ранее председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, что Россия исчерпала свою финансовую подушку. Еще буквально 3-5 дней и для россиян советское понятие дефицита снова станет реальностью, потому что из-за замороженных активов Россия не имеет возможности сдерживать кризис.

Читайте также:

viber
война в Украине Беларусь ВСУ вторжение России Генштаб ВСУ новости Украины новости Беларуси
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 12 марта 2022: Ракам – враги, Скорпионам – трудности, Львам – подсказки интуицииГороскоп на сегодня, 12 марта 2022: Ракам – враги, Скорпионам – трудности, Львам – подсказки интуиции Когда и чем закончится война в Украине: карпатская мольфарка рассказала о мрачном будущем ПутинаКогда и чем закончится война в Украине: карпатская мольфарка рассказала о мрачном будущем Путина Гороскоп на сегодня, 13 марта 2022: Скорпионам – судьбоносный день, Рыбам – серьезные последствияГороскоп на сегодня, 13 марта 2022: Скорпионам – судьбоносный день, Рыбам – серьезные последствия Враг получил по зубам у Кривого Рога: РФ бросает в "мясорубку" резервы из ВДВВраг получил по зубам у Кривого Рога: РФ бросает в "мясорубку" резервы из ВДВ Украину накрывает мощная магнитная буря: насколько растянется и как спастисьУкраину накрывает мощная магнитная буря: насколько растянется и как спастись

Последние новости

07:56

Россия ударила ракетами по Ровенщине: повреждена телевизионная башня

07:52

В Киеве на Оболони оккупанты обстреляли многоэтажный дом, спасатели ищут людей

07:44

Белорусские военнослужащие заявили, что не пойдут войной на Украину - Генштаб

07:05

Актриса Ребел Уилсон показала средний палец Путину в прямом эфире, вызвав овации зала

07:02

В России требуют отстранить Путина из президентского креслаВидео

Реклама
06:39

Под Киевом ВСУ сбили четыре самолета РФ, которые летели бомбить защитников УкраиныВидео

06:27

Несколько дней до краха: как Россия исчерпала свою финансовую подушкумнение

06:26

Горбунов показал будущее России одним фото: "сдохните в аду!"

05:57

В Мариуполе умерла беременная женщина, пострадавшая от авиаудара на роддомВидео

05:45

Арестович предрек Кадырову смерть под Киевом и пригласил его в гости

05:36

В Китае заявили, что Россия не обращалась к ним за военной помощьюВидео

05:02

"Это не шоу и не спектакль!": Могилевская требует от Байдена и мира остановить войну в УкраинеВидео

04:28

"Слава великому Путину!": Гордон показал, что сейчас происходит в российских магазинах

04:00

Война в Украине: последствия затронут весь мир - в Африке будет голодВидео

03:46

Россия заблокировала Украине выход в Черное море: территориальные воды под контролем оккупантаВидео

03:30

Смерть Путина: как умрет российский диктаторВидео

03:18

Усиление санкций для РФ - подробности переговоров Макрона и БайденаВидео

03:04

Поплатилась за поддержку Путина: Егорову публично наказал турецкий консулВидео

02:49

Убивают себя сами: на Сумщине оккупанты устроили кровавый бойВидео

02:10

В видеоформате и нон-стоп: названа дата четвертого раунда переговоров с РФВидео

Реклама
01:51

Блестящая работа Байрактара: ВСУ показали уничтожение пункта управления огнем артиллерии РФВидео

01:41

Когда закончится война: астролог назвала точную датуВидео

01:29

"Эвакуировать осталось 30%, всего лишь, всех перебило": перехвачен новый разговор оккупантовВидео

00:51

Российский политик назвал Путина достаточно сумасшедшим, чтобы применить ядерное оружиеВидео

00:51

Приметы на 14 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от бедыВидео

00:32

Британский полковник рассказал, как ликвидировать ПутинаВидео

00:28

Погиб депутат Броварской территориальной громады

00:17

Страшный план кадыровцев: хотят похитить украинских детейВидео

00:09

Терапевт дала рецепт бюджетной медицинской настойки для снятия стрессаВидео

00:06

ВСУ уничтожили под Мелитополем около 200 единиц техники и вражеский штаб

13 марта, воскресенье
23:49

В Украину ворвется резкое потепление и аномальная погодаВидео

23:46

В Волновахе россияне убили военного капеллана ПЦУ

23:39

Россияне, добро пожаловать назад в СССРмнение

23:33

Известная украинская спортсменка вступила в ряды ВСУВидео

23:13

Россия хочет переодеть в свою форму белорусских военных - СНБО

23:02

В Румынии 50 тысяч людей вышли поддержать Украину: Джамала собирает деньги по всей ЕвропеВидео

23:02

"Мы уже проиграли войну": пилот РФ просит Путина остановитьсяВидео

22:58

Во Франции отжали виллу дочери Путина: там планируют поселить беженцев из УкраиныВидео

22:47

Россия запросила у Китая военную технику - Financial Times

22:43

Оккупантов отбросили назад: ВСУ зачищают от рашистов пригород КиеваВидео

Реклама
22:37

"Нам необходимо постоянное присутствие американских войск": президент Латвии просит защиты у НАТОВидео

22:15

Застрелили в инвалидной коляске: оккупанты убили известного волонтера

21:57

В США рассказали, почему Путин ударил по Яворовскому полигонуВидео

21:53

Переплюнул Януковича: под Киевом нашли "золотой вагон" МедведчукаФото

21:43

Аплодировали стоя: невероятная встреча украинских детей в школе Италии, которая довела до слез всехВидео

21:28

В Британии предложили ликвидировать Путина и напомнили о судьбе бен ЛаденаВидео

21:25

В Скадовске оккупанты разместились на ночь в детском садике

21:21

"Шерлок Холмс" будет принимать украинских беженцев в собственном домеВидео

21:16

Чем заменить разрыхлитель для теста: три невероятно простых способа

21:02

В России назвали дату четвертого раунда переговоровВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять