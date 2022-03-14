Белорусские военнослужащие заявили, что не пойдут войной на Украину - Генштаб

Белорусские военнослужащие заявили, что не пойдут войной на Украину / Макс Левин

Белорусские военные не пойдут войной на Украину.

Об этом сказал один из чиновников сил специальных операций Беларуси, заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

"Относительно готовности Вооруженных сил Республики Беларусь к ведению войны с Украиной. По заявлению одного из высокопоставленных сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе ВСУ сообщают, что часть российских солдат, которых отправили на войну в Украину, отказываются выполнять преступные приказы руководства и участвовать в боях. В РФ их собираются пустить под суд.

Отмечается, что из-за низкого морально-психологического состояния российских военных многие из них отказывались выполнять приказы командования.

В российском городе Белгород расположен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. Там держат российских военнослужащих, которые после лечения были выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения.

"Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, которые отказываются от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания", – говорится в сообщении.

ВСУ остановили продвижение оккупантов

Оккупационные войска уже не имеют значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения, говорят в украинском Генштабе. Они пытаются закрепиться и удержаться на ранее занятых рубежах.

"Снова фиксируются отдельные случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники", – отметили в Генштабе ВСУ.

За минувшие сутки, 13 марта, воздушные силы ВСУ уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат.

"Состояние, положение и характер действий сил обороны без существенных изменений. Вооруженными силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевых базах и складах) с целью нарушение системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины", – добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, ранее в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что они не слышали, чтобы Россия обращалась к Китаю за военной помощью после вторжения в Украину. О том, что РФ якобы обратилась к Китаю и попросила военную и финансовую помощь, сообщили западные СМИ.

Ранее председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, что Россия исчерпала свою финансовую подушку. Еще буквально 3-5 дней и для россиян советское понятие дефицита снова станет реальностью, потому что из-за замороженных активов Россия не имеет возможности сдерживать кризис.

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