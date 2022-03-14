Россия ударила ракетами по Ровенщине: повреждена телевизионная башня

Оккупанты нанесли удар по телевышке на Ровенщине / radiomap.eu

Российская авиация нанесла авиаудар на Ровенщине. Своей атакой оккупанты повредили местную телевизионную башню.

Соответствующую информацию обнародовал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Это произошло на рассвете после нескольких часов воздушной тревоги, которая по состоянию на 7:17 продолжается еще с 2:28 14 марта.

"В результате авиаудара повреждена телевизионная башня на Ровенщине. На месте работают соответствующие службы", - написал Коваль.

В комментарии Суспільному Виталий Коваль рассказал, что телевизионную башню возле Ровно повредили в результате авиаудара ночью 14 марта в 05:20.

Читайте такжеАрестович предрек Кадырову смерть под Киевом и пригласил его в гостиНапомним, в ночь на 13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области.

Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Военные РФ выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет удалось сбить в воздухе.

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