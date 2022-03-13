Ракетный обстрел Яворовского полигона: число жертв возросло до 35, еще 134 человека ранены

Россия обстреляла Международный миротворческий центр / Штаб ООС

В результате обстрела ракетами Яворовского военного полигона под Львовом погибли 35 человек, еще 134 - ранены. Уточненные данные сообщили во Львовской обладминистрации.

К 12-ти часам почти все пожары на территории Международного центра ликвидированы, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов.

"К сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале", - сообщил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.

Он выразил искренние соболезнования семьям погибших.

Как сообщал Главред, в ночь на 13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области.

Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Военные РФ выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет удалось сбить в воздухе.

Сначала сообщалось о девяти погибших, и 57 раненых.

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